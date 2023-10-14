Türkiye resmi olarak bildirdi: Kürdistan petrolünün ihracatına hazırız

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“Iraq Oil Report”un raporuna göre Türkiye, Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatının başlaması için hazır olduğu yönündeki resmi bildiriyi ekim ayının başlarında Iraklı yetkililere iletti.

BOTAŞ tarafından 2 Ekim 2023'te, Irak Petrol Pazarlama Şirketine (SOMO) gönderilen bildiriye dayandırılan rapora göre Irak hükümet yetkililerine, Irak-Türkiye petrol boru hattının petrol sevkiyatına hazır olduğu konusunda resmi olarak bilgi verildi.

BOTAŞ’ın gönderdiği bildiride, “Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatı 4 Ekim Çarşamba günü yeniden başlayabilir.” sözlerine de yer verildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 11 Ekim Çarşamba günü Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelinde gerçekleştirdiği konuşmasında, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatı için hazır olduğunu Irak hükümetini resmi olarak bildirdiğini açıkladı.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.

Petrol sevkiyatının tekrardan başlatılması için Irak ile Türkiye’den hazır oldukları yönünde açıklamalar gelmesine rağmen, hala Kürdistan Bölgesi petrolünün sevkiyatı başlamadı. Kürdistan Bölgesi yetkililerine göre petrol ihracatının durdurulması, Irak hükümetine, 6 milyar dolardan fazlaya mal oldu.