Sudani açıkladı: Petrol ihraç etmeye hazırız

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak'ın Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Muhammed Şiya Sudani, Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelindeki konuşmasında, Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatının başlatılmasına da değindi.

Ceyhan limanı üzerinden Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatına başlanması için Irak’ın hazır olduğunu vurgulayan Sudani, “Irak'ın OPEC ve OPEC Plus'a olan bağlılığı çerçevesinde petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda yakında anlaşmaya varacağız.” dedi.

Petrol ihracatının Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin kararı ve Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle durdurulduğunu hatırlatan Sudani, “Bir süre önce Türkiye’deki dostlarımız petrol sevkiyatına başlanması için boru hattının hazır olduğunu bize bildirdi.” ifadesini kullandı.

Boru hattının Kürdistan Bölgesi ve Kerkük'ten petrol sevkiyatı görevini gördüğünü vurgulayan Irak Başbakanı, “Kürdistan Bölgesi'nde çok sayıda petrol şirketi faaliyet gösteriyor. Bütçe Yasasına göre onlarla iyi bir anlaşmamız var. Federal Petrol Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve petrol üretim şirketleriyle görüşmelerini sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı durdurulmuştu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, “Boru hattı artık yeniden ihracata hazır, hattaki çalışmalar bu hafta yeniden başlayacak, ihracatın yeniden başlamasının ardından Irak ve Türkiye petrol boru hatları aracılığıyla günlük yarım milyon varil petrol dünya pazarlarına ihraç edilecek.” demişti.

Alparslan 5 Ekim 2023’te NTV’de katıldığı programda ise Ceyhan limanından petrol akışının, Irak hükümetinin harekete geçmesi sonucunda gerçekleşeceğini bildirmişti.