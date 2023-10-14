Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bakan Fidan ile Gazze'yi görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail-Hamas çatışmaları ve Gazze'deki son gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire’de bulunan Hakan Fidan’ı kabul etti.

Gazze Şeridi’nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı.

“Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği” vurgulanana görüşmede, "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğine" işaret edildi.

Mısır-Türkiye arasındaki iş birliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.