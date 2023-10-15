İsrail'den ABD'ye: Daha fazla Hellfire füzesi istiyoruz

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İsrail, Hamas ile girdiği savaşta kullanmak üzere ABD’den daha fazla “AGM-114 Hellfire” füzesi talebinde bulundu.

ABC News’te yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde daha fazla Hellfire füzesi istedi.

ABD silah ve mühimmatını taşıyan bir konvoyun İsrail’e ulaştığı belirtilen haberde, içerisinde Hellfire füzeleri, Demir Miğfer savunma sistemi mühimmatı ve çok sayıda bombanın yer alacağı tahmin edilen bir konvoyun da gönderileceği vurgulandı.

Lloyd Austin, Hamas’a karşı savaşı kazanması için İsrail’in ihtiyaç duyduğu tüm mühimmatları temin edeceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, “Kendisini savunması için İsrail’e silah ve füze göndereceğiz. Ayrıca dini nefretin gelişmesine de izin vermeyeceğiz.” dedi.

Edinilen bilgilere göre ABD, 11 Ekim’de Hamas ile savaşması için İsrail'e bir silah ve mühimmat konvoyunu teslim etti.