Genel

Antep’te yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Olay yeri-FOTO: İHA
Olay yeri-FOTO: İHA
kürdistan Antep yangın

HABER MERKEZİ 

Antep'te çıkan yangında park halinde bulunan 5 araç küle döndü. Olay sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yaşanan yangın sabah erken saatlerde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.

İstasyona yakın park halindeki 5 aracın bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve park halindeki araçlar ile araçların önünde bulunduğu boş binaya sıçrayan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda park halinde bulunan 5 araç küle döndü.

Olayla ilgisi olduğu tahmin edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay yeri-FOTO:İHA
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv