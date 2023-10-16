Antep’te yangın: 5 araç kullanılamaz hale geldi

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Antep'te çıkan yangında park halinde bulunan 5 araç küle döndü. Olay sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yaşanan yangın sabah erken saatlerde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi.

İstasyona yakın park halindeki 5 aracın bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve park halindeki araçlar ile araçların önünde bulunduğu boş binaya sıçrayan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda park halinde bulunan 5 araç küle döndü.

Olayla ilgisi olduğu tahmin edilen 1 kişi gözaltına alındı.