Başbakan Barzani, Çin'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Çin'in Kürdistan Bölgesi'ndeki yeni Başkonsolosu Luo Jun ile bir araya geldi.

Başbakan Barzani, 16 Ekim Pazartesi, Çin'in Kürdistan Bölgesi yeni Başkonsolosu’nu kabul ederek, yeni görevinden dolayı kendisine başarılar diledi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesine ve refahına övgüde bulunan Luo Jun ise Kürdistan Bölgesi'nde özellikle yatırım geliştirme, ticaret alışverişi, eğitim ve çevre koruma alanlarındaki çalışma, faaliyet ve projeler hakkında Başbakan Barzani’ye bilgi verdi.