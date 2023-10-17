Irak Başbakanı ile ABD Başkanı, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu görüştü

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki savaş ve Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasını görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ile Irak Başbakanı Sudani, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın tırmanmasını önlemenin yollarını görüştü.

Gazze Şeridi’ndeki insani duruma değinen Sudani ile Biden, Birleşmiş Milletler (BM) ve bölge ülkeleriyle koordineli olarak bölgeye insani yardım gönderilmesi konusunu ele aldı.

İki ülke arasındaki stratejik anlaşma çerçevesinde, Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine değinen taraflar, ortak hedefleri ilerletmek ve bölgesel istikrarı korumak için ekip koordinasyonunun sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 11. gününde de karşılıklı saldırılarla devam ediyor.