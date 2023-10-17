Van’da 42 düzensiz göçmen yakalandı

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Van’ın Erdemit ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin barınmalarına yer sağlayan 1 kişi ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kaçak göçmenlerin kaldıkları mekana yönelik operasyon başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Van’ın Erdemit ilçesinde onlarca göçmenin barındırıldığına ilişkin istihbarı bilgi alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca 15 Ekim 2023 tarihinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Afganistan uyruklu 39 erkek, 2 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandığı belirtilen açıklamada, “Göçmenlerin bulunduğu mekanda yakalanan şüpheli B.A. (38), aynı gün tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.” denildi.

Açıklamada, "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile Van İl Jandarma Komutanlığı tarafınca yürütülen çalışmalara devam edileceği vurgulandı.