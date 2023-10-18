İsrail Gazze'de hastane vurdu: Rusya saldırı sonrası ABD'yi eleştirdi

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İsrail savaş uçakları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini (Al Ahli Arab Hastanesi) hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı sonrası Hamas'tan yapılan ilk açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada ise "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz." denildi.

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksine onlarca ölü ve yaralı getirildi.” Diye konuştu.

-Filistin 3 günlük yas ilan etti

Filistin haber ajansa WAFA'nın haberine göre, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Hastanesinin bombalanması sonrasında üç günlük yas ilan etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin Gazze'deki hastane saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısından ABD'yi sorumlu tutan Haniyye, yayımladığı video kaydında, "İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı yankı uyandıran yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır." ifadesini kullandı.

Heniyye, "Bu katliam, siyonistlerin Filistin'in işgalinden bu yana gerçekleştirdiği katliamlar silsilesinde yerini almıştır. Bunların cibilliyeti budur. Katliam yapmak bunların özelliğidir." dedi.

"İşgal son bulana kadar direnişin süreceğini" vurgulayan Heniyye, Filistin halkını "Batı Şeria başta olmak üzere tüm şehirlerde ve tüm sokaklarda işgalcilerin ve yerleşimcilerin karşısına çıkmaya" çağırdı.

-Rusya, İsrail’in hastane saldırısı üzerinden ABD'yi eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in hastaneye yaptığı saldırıyla ilgili olarak ABD politikalarına yönelik eleştiride bulundu.

Zaharova, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Orta Doğu’dan gelen haberleri dehşetle takip ettiğini kaydeden Zaharova, "(Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın defalarca dile getirdiği, Amerikan politikası sayesinde dünyanın çok daha güvenli hale geldiği tezini hatırlıyorum. Artık ne kadar olduğunu hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

-İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıyı "organize devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan korkunç katliamı" en sert şekilde kınanarak, bunun "insanlığa karşı suç" ve bir "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"Bu suç, hesap vermeyi ve cezayı hak eden organize devlet terörüdür." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına son verilmesi için acilen müdahale edilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması istendi.

-Ürdün’de 3 günlük yas ilan edildi

Ürdün hükümeti ise söz konusu saldırı sonucu hayatını kaybedenler için ülkede bugünden itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.

-Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği de İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.

Söz konusu "3 günlük yas" kararının ise İsrail’in yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi’ndeki hastaneye yaptığı saldırı nedeniyle alındığı bilgisine yer verildi.

-BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.

Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de "insani duraklama" talep eden karar tasarısı oylamaya sunulacak.

-TBMM'den saldırıya ilişkin ortak bildiri

TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

TBMM olarak bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."

İsrail’in dün Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü bildirilmişti.