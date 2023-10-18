Gazeteci Salaz’ın cenazesi Van'a ulaştı

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Süleymaniye'de vefat eden Vanlı gazeteci-yazar Necmettin Salaz'ın cenazesi, Van’a ulaştı. Salaz’ın cenazesi, Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bir dönem İzmir ve Ankara’da Kürt partilerin temsilciğini de yapan gazeteci-yazar Necmettin Salaz 65 yaşında Süleymaniye’de akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 14 Ekim 2023’te hayata gözlerini yumdu.

Yaklaşık 13 yıl Süleymaniye’de ikamet eden Salaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün memleketi Van’a ulaştı.

12 Eylül askeri darbesine karşı mücadele eden Salaz, 40 yıl boyunca Özgür Basın çalışmalarında yer alıyordu.

-Necmettin Salaz kimdir?

Van’da 1958 yılında dünyaya gelen Necmettin Salaz, 1979 yılında Van Eğitim Enstitüsünden mezun oldu.

1970’li yıllarda Kürt partilere katılan Salaz, 1980 askeri darbesinin ardından öğretmenlik yaptığı yıllarda tutuklanarak 5 yıl hapiste kaldı.

İzmir ve Ankara’da değişik partilerde yöneticlik yapan Salaz, “Bir Özgürlüğe Yürüyüş Destanı” – “Adule”, “Bir Derenin Gözyaşları – Zilan”, “Ortadoğu’nun Hiroşiması – Halepçe”, “Roboskî’ye Ağıt”, “Kürt’müşüz” ve “Gözlerin Gözlerime Kapı Komşu” adlı kitapları yazdı.