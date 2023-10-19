İngiltere Başbakanı Sunak’tan İsrail’e ziyaret

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Tel Aviv kentine gitti.

İngiliz basını Sunak'ın ziyaret ksapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile görüşmelerde bulunacak ve Orta Doğu liderlerine "çok fazla hayat kaybedildiğini" söyleyecekğini belirtti.

Sunak'ın ziyaret kapsamında "daha fazla tehlikeli tırmanıştan kaçınmaları" çağrısında bulunacağı kaydedildi.

Sunak, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Her sivil ölümü bir trajedidir. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti." dedi.

Sunak ayrıca salı günü Gazze'de hastanede meydana gelen ve 500'e yakın kişinin ölümüne yol açan saldırının, dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmelerine yönelik bir dönüm noktası olması gerektiğini söyleyerek, İngiltere'nin “doğru noktada” olacağı sözünü verdi.

Sunak'ın sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada saldırılardan bu yana en az 7 İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve en az 9'unun kayıp olduğunu söylemişti.