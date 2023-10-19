Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’nde 30 okul inşa ettik

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Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Futoshi Matsumoto, Japonya Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'nin farklı illerinde 30 okul inşa ettiğini bildirdi.

Futoshi Matsumoto, bugün Erbil'in Mamzawa mahallesinde 18 sınıflık bir okulun açılış töreninde yaptığı açıklamada, eğitimin geleceğin anahtarı olduğunu ve yeni nesil için iş fırsatları yaratacağını belirtti.

Okul, Ninova ve Irak'ın diğer bölgelerinden gelen, DAİŞ savaşı nedeniyle yerlerinden edilen ve şu anda Kürdistan Bölgesi'ndeki farklı kamplarda yaşayan öğrenciler için inşa edildi.

"Eğitimin bir yatırım ve kalkınma olarak görülmesi için katkıda bulunmamız gerek." diyen Matsumoto, Japonya Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'nde 30'dan fazla okul inşa ettiğini söyledi.

Açılış töreni kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizayi de "Umarım bir gün mülteciler kendi topraklarına dönerek hayatlarını huzurlu bir şekilde sürdürürler. Ancak Kürdistan Bölgesi'nde kaldıkları ve bizim misafirimiz oldukları sürece, Kürdistan Bölgesi onlara her türlü yardımı sağlayacak." dedi.

1990'lı yılların başından bu yana Kürdistan halkına birçok farklı proje sunduğu için Japonya Hükümetine teşekkür eden Dizayi, “Çalışmalarına devam etmelerini diliyorum. Eğitim sektörüne ve toplumun farklı kesimlerine daha fazla hizmet verebilmek amacıyla ortak projelerin devam etmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir eğitimin sağlıklı bir toplum yaratacağını söyleyen Sefin Dizayi, “Biz de Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak öğrencilerimize her zaman sağlıklı bir eğitim sunamayı ve başarılı bir toplum üretmeyi ümit ediyoruz." dedi.