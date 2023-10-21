Gazze'ye insani yardım girişi başladı

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Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı 15 gün sonra açıldı. BM'ye ait araçlar ve insani yardım tırları geçiş yapıyor.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı açıklandı.

AA'nın Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği bildirildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağı bilinmiyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın saat 10.00'da açılacağına dair bilgi alındığı belirtilmişti