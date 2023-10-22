Uşak'ta can pazarı! İşçi servisleri çarpıştı
HABER MERKEZİ
Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştı. Midibüsün şarampole, minibüsün ise yola devrildiği kazada 28 kişi yaralandı.
Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden minibüs, Derbent köyü yakınlarında midibüsle sollama sırasında çarpıştı.
Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüsün şarampole, minibüsün ise yola devrildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.
Ergün, kazanın araçlarından birinin diğerini solladığı sırada meydana geldiğini belirterek, kazada 28 kişinin yaralandığını aktardı.