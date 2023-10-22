Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı

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Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ayn el-Esad Askeri Üssü, sabah saatlerinde katyuşa füzesi ile hedef alındı.

İki yetkilinin açıklamalarına dayandırılan habere göre üssün çevresinde patlama sesi duyuldu.

Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmezken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.

Bu, Anbar vilayetindeki ABD üssüne iki hafta içinde düzenlenen dördüncü saldırı ve sonuncusu iki drone ile gerçekleştirildi.