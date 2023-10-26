ABD'de silahlı saldırı: En az 22 ölü

HABER MERKEZİ

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin yaşamını yitirdiği onlarca kişinin de yaralandığı bildirilirken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerine yardım çağırısı yapıldı.

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını açıkladı.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, saldırılar nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını aktardı.

Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi de şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.