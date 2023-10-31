Pakistan'da polis merkezine saldırı: 5 ölü
HABER MERKEZİ
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde polis merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda biri polis 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlerde, Belucistan’ın Turbat bölgesindeki Nasirabad Polis Merkezine militanların saldırı düzenlediği yer aldı.
Militanların saldırısında, inşaat çalışması için bölgeye gelen ve güvenlik gerekçesiyle polis merkezinde konaklayan 4 işçi ve 1 polisin hayatını kaybettiği vurgulandı.
Turbat'ta 14 Ekim'de işçilere yönelik terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, yetkililer, işçilerin güvenliği için onlara, polis merkezinde konaklama imkanı sağlama kararı almıştı.