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Pakistan'da polis merkezine saldırı: 5 ölü

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dünya Pakistan polis merkezi saldırı

HABER MERKEZİ 

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde polis merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırıda biri polis 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlerde, Belucistan’ın Turbat bölgesindeki Nasirabad Polis Merkezine militanların saldırı düzenlediği yer aldı.

Militanların saldırısında, inşaat çalışması için bölgeye gelen ve güvenlik gerekçesiyle polis merkezinde konaklayan 4 işçi ve 1 polisin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Turbat'ta 14 Ekim'de işçilere yönelik terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, yetkililer, işçilerin güvenliği için onlara, polis merkezinde konaklama imkanı sağlama kararı almıştı.

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