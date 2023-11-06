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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya “sürpriz” ziyaretinin ardından Bağdat'a giderek, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Başbakanı Sudani dün gece saatlerinde Bağdat’a ulaşan Blinken’ı Hükümet Sarayında kabul etti.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, oradaki çatışmaların yayılmaması gerektiği değerlendirildi.

Blinken, Sudani ile görüşmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Irak Başbakanı ile iyi ve şeffaf görüşme gerçekleştirdim. Iraklı yetkililerle güvenlik durumunu de ele aldık." diyen Blinken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gazze savaşından istifade ederek Irak'ta veya bölgenin herhangi bir yerindeki güçlerimizi tehdit etmek isteyenlere, bunu yapmamalarını söyleyen çok açık bir mesaj vermek çok önemliydi! İranlı milislerin güçlerimize yönelik tehdit ve saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu, halkımızı korumak için gerekli tüm adımları atacağımızı açıkça ifade ettim.”

-"İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak vatandaşlarımız için her şeyi yapacağız"

İran yanlısı Şii milislerin Gazze savaşını ABD'ye yönelik istismar etmemeleri gerektiğini ifade eden Blinken, "Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için her türlü yola başvuracağız. Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız. Irak Başbakanı Sudani, güçlerimiz ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırıları kınadığını açık şekilde ifade etti ve bunun tekrarlanmaması için çabasını anlattı. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza Gazze'deki çatışmanın hiçbir bölgeye genişlememesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Blinken, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi konusunda gerekçeleri olduğunu ifade ederek, tam ateşkes konusunda görüş farklılıkları olduğunu ancak herkesin bu ateşkesten yana olduğunu dile getirdi.

-"Milislerin varlığı Irak'ın egemenliğine aykırıdır"

Gazze'de insani ateşkes konusunda çabaların sürdüğünü aktaran Blinken, bunun Hamas'ın elinde tutuklu bulunan rehinelerin salıverilmesinde iyi bir fırsat olacağını kaydetti.

Savaş ateşinin başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine ulaşmasını istemediklerini vurgulayan Blinken, “İran ile karşı karşıya gelmek de istemiyoruz ama milislerin varlığı Irak'ın çıkarlarına ve egemenliğine aykırıdır.” ifadesini kullandı.

- Sadr'dan Blinken'ı protesto çağrısı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, hareket destekçilerine çağrı yapılarak, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanıp Blinken'ın ziyaretini protesto etmeleri ve ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun posterlerinin yakılması istendi.

Irak Hizbullah'ı Askeri Sözcüsü Abu Ali es-Askeri de, sosyal medya platformu X üzerinden 4 Kasım 2023’te yaptığı paylaşımda, Blinken'in ziyaretini kabul etmediklerini ifade ederek, ABD'li Bakan'ın gelmesi halinde daha önce benzeri olmayan bir tırmanışta bulunacakları tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini barışçıl olmayan yollarla kapatacaklarını da savunan Askeri, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını hedef alacaklarını ve ABD vatandaşlığına sahip kimsenin ülkeye sokulmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine eklemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bağdat öncesi Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.