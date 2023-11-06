KYK yurdunda asansör zemin kata çakıldı

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Rize'de, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun asansörü, zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle zemine çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet veren asansörlerden biri, bulunduğu kattan zemin kata çakıldı. Olayın ardından öğrenciler, yurdu boşalttı.

İddiaya göre üniversite öğrencisi Seranur D. (22), tek başına 9'uncu kattan bindiği asansörden, giriş katında indi.

Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle zemine çakıldı. İhbar üzerine yurda sevk edilen itfaiye ekipleri, asansörleri kontrol etti.

Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, yurda gitti.

Bina önündeki öğrencilere konuşan Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü ve kazada yaralanan olmadığını söyledi.

Sorumluların ve ihmale gidenlerin görevden alınacağını belirten Vali Baydaş, "Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum.Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız ise asansör düşmesiyle ilgili hiçbir öğrencinin sağlık problemi olmadığını belirterek, sadece asansörde kalan bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Barınamıyoruz Hareketi'nin X hesabından asansör kazasına ilişkin yapılan paylaşımda, asansördekiler hakkında net bir bilgi verilmediği iddia edilirken, "Biz buraya geldik geleli asansör tamir edilmedi, idaremiz çay günü yapmaktan başka bir şey bilmiyor!" ifadesine yer verildi.

Hareketin hesabından yapılan başka bir paylaşımda ise "Yine ihmal." sözü yer aldı.