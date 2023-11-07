Politika

New York Times yazdı: İsrail, Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalışıyor

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ortadoğu The New York Times İsrail Gazze Mısır

HABER MERKEZİ 

Amerikan The New York Times, üst düzey yabancı diplomatlara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazzelileri Mısır'a göndermek için sessizce çalıştığını iddia etti.

Altı üst düzey yabancı diplomata dayandırılan habere göre İsrail Hükümeti, konuyla ilgili uluslararası destek elde edebilmek için sessizce çalışma yürütüyor.

İsrailli yöneticilerin yabancı hükümetlerle yaptıkları görüşmelerde konuyu "insani girişim" olarak gündeme taşıdıklarına işaret edilen haberde, önerinin, ABD ve İngiltere'nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından reddedildiği belirtildi.

Bu ülkelerin böyle bir girişim durumunda Mısır'ın istikrarsızlaşmasından ve göçün kalıcı hale gelmesinden endişe ettikleri belirtildi.

Gazze'deki yüz binlerce sivilin Sina Çölü'nde kurulacak mülteci kamplarına yerleştirilmesi önerisi daha önce Kahire yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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