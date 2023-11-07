Van'da İsrail menşeli ürünlere boykot

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Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye yönelik orantısız saldırları nedeniyle kurumlara bağlı sosyal tesislerde ve okullarda İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, belediye ve iştiraki şirketlerde İsrail markalarının ürünlerinin satılmayacağı vurgulandı.

Vatandaşların boykot çağrılarına yanıt verildiği belirtilen paylaşımda, "Filistin'in her zaman yanındayız. Filistin'de yaşanan zulme karşı milletimizin kararlılıkla gerçekleştirdiği boykot çağrısına tam destek veriyoruz." denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı paylaşımda, il genelindeki tüm okul kantinlerinde ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğunu açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’e karşı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.