Politika

İçişleri Bakanı Ahmed, İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile görüştü

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kürdistan Kürdistan Bölgesi İngiltere Erbil Londra

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, Erbil ile Londra arasındaki ilişkileri görüştü.

Ahmed, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, 7 Kasım 2023’te İngiltere’nin başkenti Londra’da Tom Tugendhat ile bir araya geldiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını belirten Ahmed, terörle ve suç örgütleriyle mücadelede aralarındaki ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunu görüştüklerini aktardı.

İçişleri Bakanı Ahmed ile İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tugendhat, 30 Ağustos 2023’te iki hükümet arasında organize suçla mücadele alanında koordinasyon, iş birliği ve eğitime ilişkin ortak mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu mutabakat zaptı, iki hükümet arasındaki ulusal sınırları aşan ve vatandaşlar için tehdit oluşturan organize suçlarla mücadele konusunda birlikte çalışmaya yönelik önemli ve devam eden ilişkinin bir parçasıdır.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ile İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı ile İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
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