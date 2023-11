İçişleri Bakanı Ahmed, İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile İngiltere Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, Erbil ile Londra arasındaki ilişkileri görüştü.

Ahmed, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, 7 Kasım 2023’te İngiltere’nin başkenti Londra’da Tom Tugendhat ile bir araya geldiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldıklarını belirten Ahmed, terörle ve suç örgütleriyle mücadelede aralarındaki ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunu görüştüklerini aktardı.

