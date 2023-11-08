İYİ Parti lideri Akşener Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kelam Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" sözlerine, "Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkese, hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum." ifadeleri ile yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kelam Kılıçdaroğlu'nun "sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" sözlerine yanıt veren Akşener, "Kimsenin arkasından hançer vurmadım. Herkese, hak ettiği takdirde hançeri kalbine vururum" dedi.

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya dikkat çeken Akşener, olası yerel seçim ittifakına da bir kez daha kapıyı kapattı.

Ekonomiye yönelik mesajlar veren Akşener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e çıkardığını anımsatarak, "Bakalım, gelen güncellemeler milletimizin, sokakta hissettiği, gerçek enflasyona, sonunda yetişilebilecek mi?" diye konuştu.

İktidarı Gazze’de devam eden çatışmalardaki politik tutuma konusunda uyaran Akşener, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde, ülkemizi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, yapılan açıklamad bir nokta, özellikle dikkatimizi çekti. Deniyor ki; Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda, farklı bölge ülkelerini, ziyaret etmişler ve önemli adımlar atılmış. Öncelikle şunu söylemek isterim Netanyahu’nun, Filistin’de yol açtığı mezalimin karşısında çözüm yolu, sivilleri bölgeden çıkartmak değil katil Netanyahu’yu, bir an önce durdurmaktır."

CHP’nin 38. olağan kurultayı, "ikinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i eleştirerek, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük.” demişti.