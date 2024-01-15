Yaşam

Hindistan-Uçuşun gecikeceğini anons eden pilot dayak yedi

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dünya Hindistan uçak

HABER MERKEZİ 

Hint hava yolu şirketi IndiGo'nun iç hatlar uçuşunun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini duyuran pilot, bir yolcunun saldırısına uğradı.

Hint medyasındaki haberlere göre Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilota saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons eden pilot, hızla kendisine yaklaşan bir yolcunun saldırısına uğruyor.

Öte yandan, uçuşun 13 saat geciktiği belirtildi.

Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma da devam ediyor.

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