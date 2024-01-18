Politika

Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı

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ortadoğu İran Pakistan İran Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ 

İran, birkaç gün önce füzelerle saldırı düzenlediği Pakistan'ın misilleme saldırısı ile güne uyandı.

AFP'nin Pakistan istihbarat teşkilatlarına dayandırdığı haberine göre Pakistan ordusu, İran topraklarındaki birçok hedefi bombaladı.

İran'ın Pakistan'daki "terör hedeflerine" saldırmasından iki gün sonra, bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Resmi IRNA haber ajansı, Sistan-Belucistan eyaletinden bir yetkilinin açıklamalarını aktararak bu patlamaları doğruladı.

İran Devrim Muhafızları 16 Kasım'da, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki silahlı grupların çeşitli mevzilerine saldırarak 2 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu” vurgulanırken "Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır ve bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve tehlikeye atılamaz.” ifadeleri kullanıldı.

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