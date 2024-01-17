Politika

Pakistan: İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk öldü

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dünya İran Pakistan İHA saldırı

HABER MERKEZİ 

Pakistan, İran’ın salı günü düzenlediği bir saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, bir grup çocuğunda yaralandığını duyurdu.

İran, salı günkü saldırıda, iki ülke sınırındaki Pakistan’ın güneybatısında yer alan Belucistan bölgesindeki bir köyü vurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadığı açıklamasında, "yasa dışı” olarak nitelendirdiği saldırıların "ciddi sonuçları" olabileceğini belirtti.

Yapılan açıklamada “terörizmin ortak bir tehdit" olduğu ve "tek taraflı eylemlerin iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığı" ifade edilirken, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, bir grup çocuğunda yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, dün gece, yani 16 Ocak 2023’te Pakistan'a çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve iki fırlatmalı füze ateşledi.

İran ordusuna bağlı haber ajansının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Ceyş el Adl örgütüyle bağlantılı iki üssü hedef aldığını açıkladı.

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