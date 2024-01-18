Yaşam

Kayseri'de 4 şiddetinde deprem

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türkiye Kayseri Deprem AFAD

HABER MERKEZİ 

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaklaşık 18,98 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, derinliği fazla olduğu için depremi hissetmediklerini, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

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