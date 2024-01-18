Erbil Havalimanı Müdürlüğü: Uçuşlar normal seyrinde devam ediyor

HABER MERKEZİ

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürlüğü, uçuşların normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürlüğünden 18 Aralık 2024 Perşembe günü yapılan açıklamada, “Uçuşlar normal seyrinde devam ediyor, havalimanının kapatıldığı yönündeki iddiaları reddediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bazı medya kuruluşlarının Erbil Uluslararası Havalimanının drone saldırıları nedeniyle kapatılmasına ilişkin asılsız ve gerçek dışı haberleri yayımladığı belirtildi.

Kürdistan Anti Terör Birimi de yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının Erbil Uluslararası Havalimanına drone saldırısının gerçekleştirildiği yönünde haberler yayımlayıp, bu haberin asılsız ve gerçek dışı olduğunu duyurmuştu.