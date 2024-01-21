İngiltere Büyükelçiliği: Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik saldırı tehlikeli bir gelişme

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen, Uluslararası Koalisyon güçlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik saldırının kabul edilemez ve tehlikeli bir gelişme olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Hitchen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Koalisyon güçlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik saldırının kabul edilemez ve tehlikeli bir gelişme olduğunu belirterek, saldırı nedeniyle yaralanan kişilere acil şifalar diledi.

Irak’ın batısında bulunan Anbar’daki ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssüne dün 20 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

Füzelerin sesi nedeniyle çok sayıda ABD çalışanının "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmeden geçirildiği ve bir Irak askerinin yaralandığı belirtildi.

Üssün hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğü kaydedilen açıklamada, birçok füzenin üsse isabet ettiği ve oluşan hasarın boyutunun değerlendirildiği aktarıldı.

Irak İslami Direniş’in üstlendiği saldırıların ardından Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Yahya Resul, Ayn el-Esed'deki Cezire Operasyon Komutanı 7. Tümeni'ne bağlı 29. Tugay karargahına çok sayıda füze isabet ettiğini ifade ederken, bir Irak askerinin yaralandığı ve 29. Tugay karargahın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.