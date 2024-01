Reber Ahmed, General Ecker ile görüştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçleri askeri danışma komutanı General Michael Ecker ile görüştü.

Bakan Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün (21 Ocak 2024 Pazar günü) askeri danışma komutanı General Michael Ecker ile bir araya gelerek, Peşmerge güçlerine daha fazla destek sağlama ve DAİŞ ile mücadeleyi görüştüklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi'nin tehdit ve tehlikelerden daha fazla korunması gerektiğinin altı çizildiği paylaşımda, “Yardım ve desteklerinden dolayı Koalisyona güçlerine teşekkür ediyoruz. Koalisyon güçleri, DAİŞ karşıtı mücadede Peşmerge güçlerine eğitim vermeye devam edecek." denildi.

