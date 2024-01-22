İran Press TV, şehit Peşraw Dizayi'nin değiştirilmiş fotoğraflarını web sitesinden kaldırdı

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İran Press TV, fotoğrafları bir güvenlik kaynağından aldığını ve değiştirildiğini bilmediğini belirterek şehit Peşraw Dizayi ile ilgili fotoğrafları web sitesinden kaldırdı.

Press TV web sitesinden bugün söz konusu fotoğraflarla ilgili açıklama geldi.

İranlı web sitesi, Photoshop ile değiştirilmiş fotoğrafların yayınlanmasından yaklaşık 12 saat sonra, fotoğrafı doğrulamadan bir "güvenlik kaynağından" elde ettiğini belirtti.

Fotoğrafın silinmesi, Kurdistan24'ün fotoğrafın orijinal halini sosyal medyadaki resmi hesaplarından paylaşmasının ardından geldi.

Sosyal platfotmu X ise bugün (22 Ocak 2024 Pazartesi günü) Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Tasnim haber ajansı tarafından yapılan paylaşımına yorum yaparak fotoğrafın değiştirildiğini açıkladı.

İran'ın Peşraw Dizayi’nin evine düzenlediği saldırısının ardından İranlı yetkililer, Mossad’a ait noktayı hedef aldıklarını iddia etti. Ancak Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Hükümeti yetkilileri, hedef alınan evin Mosaad’ın merkezi olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla füzeli saldırıları üstlenmişti.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran, Duhok ve Zaho’da gösteriler düzenlenmişti.

Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e gelmişti.