Ekonomi

Kürdistan Bölgesi'ne domates ithalatı yasaklandı

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HABER MERKEZİ 

Yerli üretimi teşvik etmek ve domates üreticilerine destek olmak amacıyla yurt dışından domates ithalatı yasaklandı.

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, büyük miktarda yerli domatesin pazarlanması sorununu çözmek amacıyla yabancı ülkelerden domates ithalatını yasaklayan bir karar aldı.

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, çiftçilerin yararına ve büyük miktarda yerli domatesin pazarlanması sorununu çözmek amacıyla, Erbil ile Bağdat arasındaki  koordinasyon esas alınarak Irak harici başka ülkelerden domates ithalatını yasaklayan bir karar aldıklarını belirtti.

Begerd Talabani, “Bu amaçla idari ve hukuki önlemlerin alınması amacıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki illerin ve özerk yönetimlerin tüm kapılarında uygulanmak üzere Maliye ve Ekonomi Bakanlığı/Gümrükler Genel Müdürlüğüne resmi yazı gönderdik.” dedi.

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