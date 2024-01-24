Politika

ABD: Tüm dünya İran'ın Erbil'de sivilleri hedef aldığını biliyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
kürdistan ABD Dışişleri Bakanlığı Irak Kürdistan Bölgesi Erbil

HABER MERKEZİ 

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri, İran'ın Erbil’e düzenlediği saldırılarında “yalnızca sivilleri hedef aldığını, İran'ın, Irak'ın ve dünyanın bildiği bir gerçek” olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri, 23 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İran'ın, şehit Peşraw Dizayi'nin evinin "Mossad casus üssü" olduğu yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, Irak Hükümetine verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

“İran, Irak ve dünya biliyor: İran'ın Erbil'e füze saldırısı biri bebek 4 sivili öldürdü ve 17 kişiyi yaraladı.” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi, İranlı propagandacılar iddialarını desteklemek için fotoğraflar üzerinde oynamalar yapıyor ve dezenformasyon yayıyorlar.

Bu, İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı davranışlarını örtbas etmek için yalan söylemekten çekinmeyeceğinin son göstergesi.”

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