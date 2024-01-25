Meteoroloji'den "kuvvetli kar" uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak hava durumu raporunu paylaşarak 7 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Rapora göre; Yozgat, Niğde, Antalya, Samsun, Amasya ve Çorum'da sağanak beklenirken, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları beklenirken, Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklarla etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteni.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce oldu.