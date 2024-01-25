Washington'dan Bağdat'a mektup: Görüşmeler "yakında" başlayacak

HABER MERKEZİ

Washington ve Bağdat yönetimlerinin, Irak'ta ABD öncülüğündeki DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçlerinin askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere "yakında" başlayacağı iddia edildi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, iki ülke yetkililerinin, terör örgütü DAİŞ'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağını bildirdi.

Reuters ise ABD'nin Irak'a yazılı mektup gönderdiğini ve içeriğinin DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun geri çekilmesiyle ilgili olduğunu belirterek, sürecinin aylar, hatta yıllar alacağını yazdı.

Irak Dışişleri Bakanlığından dün 24 Ocak’ta yapılan açıklamada, Washington’un ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski aracılığıyla Irak Hükümetine bir mektup gönderdiği aktarıldı.

Mektubun içeriğine ilişkin bilgilere yer verilmeyen açıklamada, Irak Parlamentosunun mektubun içeriğini ve verilecek yanıtı görüşmek için toplantı düzenleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, gönderilen mektubun ardından gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.