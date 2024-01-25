Irak ile ABD arasında Yüksek Askeri Komite kuruldu

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Irak ile ABD arasında, ABD liderliğindeki terör örgütü DAİŞ karşıtı Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin takvimin hazırlanması amacıyla Yüksek Askeri Komite kuruldu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak ve ABD arasında Ağustos 2023'te başlayan müzakereler sonucunda Yüksek Askeri Komite kuruldu.

Söz konusu komitenin DAİŞ karşıtı Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilme sürecine ilişkin takvimi ele alacağı belirtilen açıklamada, komitenin ayrıca Irak ile Koalisyon güçleri ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri ilişkiler kurmak için çalışacağı ifade edildi.

Irak’ın Koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Bu müzakere sürecinde Irak, ülkenin her yerindeki uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin, istikrarın ve gerilimin önlenmesi konusundaki kararlılığını yineliyor.” denildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise yaptığı açıklamada, Yüksek Askeri Komitenin 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) sırasında iki tarafında taahhüt ettiği bir süreç olduğunu kaydederek, Yüksek Askeri Komite toplantılarının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtti.

Austin, “Yüksek Askeri Komite, sürecinin başlatılması ABD'nin bölgesel istikrar ve Irak'ın egemenliğine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır.” dedi.