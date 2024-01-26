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Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı

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Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı
Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı
türkiye Trafik kazası Kastamonu Türkiye

HABER MERKEZİ

Kastamonu’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkisinde meydana geldi.

Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı

İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya uçarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı
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