Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı
HABER MERKEZİ
Kastamonu’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkisinde meydana geldi.
İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya uçarak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.