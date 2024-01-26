Kastamonu’da feci kaza: 6 can kaybı, 33 yaralı

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Kastamonu’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Alatarla köyü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul-Sinop arasında seyir halinde olan yolcu otobüsü yolun kayganlaşması nedeniyle tarlaya uçarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 33’ü de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.