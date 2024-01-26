DEM Parti’den Başak Demirtaş açıklaması: Aday olmak isterse adresi DEM Parti'dir

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığıyla ilgili, "Bir gün aday olmak isterse adresi DEM Parti'dir.” dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere dair açıklamalar yaptı.

"Sandıktan çıkan sonuçları kabul edeceğimizi söylemiştik. Biz üstümüze düşeni yaptık, halklar üzerine düşünü yaptılar. Sandıktan çıkan adaylarımızı, o şehirleri yönetecek adayları tanıtmak üzere hazırlıklarımıza başladık. Ayın 29'unda Diyarbakır'da yapacağız.” diyen Doğan, İstanbul, Adana, Muğla, Aydın, Kars, Mersin, Hatay ve Dersim’in en çok merak edilen illerden olduğunu söyledi.

eski HDP Eş Genel Başkanı Selahddin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da olası adaylığıyla ilgili açıklamada bulunan Doğan, "Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. Başak Demirtaş Bir gün aday olmak isterse adresi DEM Parti'dir.” dedi.

Parti olarak belirleyici güç olduklarını belirten Doğan, “İstanbul'da DEM Parti ne yapacak, Mersin'de ne yapacak, Hatay'da ney yapacak, Dersim'de ne yapacak? Kamuoyu merak ediyor. Parti olarak alacağımız pozisyonun dengeleri nasıl değiştirebileceğinin farkındayız. Bu seçim bölgelerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tüm seçenekler değerlendiriyor. Belirleyici güç olduğumuzun farkında olarak ince eleyip sık dokuyarak halkların kazanacağı seçenekleri gözeterek hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.