Bağdat ve Washington arasında ilk tur müzakereler başladı

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Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığında, Irak ile ABD arasında uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin ilk turu Bağdat’ta başladı.

Sudani, Davos’ta düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki panelde yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin artık güvenliği, istikrarı ve egemenliği sağlama yeteneğine sahip olduğunu, dolayısıyla DAİŞ’le mücadele için gelen yabancı güçlerin Irak'taki misyonuna son verilmesinin zamanının geldiğini belirtmişti.

Öte yandan Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, 25 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekileceği tarihi belirlemek için görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağını söylemişti.

Irak ile ABD arasındaki görüşmelerin başlaması, Iraklı milis gruplarının Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon üsleri ve karargahlarına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından geldi; bu gruplar Ekim 2023 ortasından bu yana yabancı güçlere 160'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı düzenleyen silahlı gruplar, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak, Suriye ve bölgeden çekilmesi çağrısında bulunuyor.