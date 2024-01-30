Ekonomi

APIKUR'dan ABD Kongresine: Petrol ihracatının yeniden başlaması için yardım edin

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan APIKUR petrol Kürdistan Bölgesi Irak Türkiye enerji

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR), Kürdistan Bölgesi petrolünün yeninden ihracatına başlanması konusunda destek sağlaması için ABD Kongresine çağrıda bulundu.

APIKUR, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Kongresine Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya ikna etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının askıya alınması ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe sağlamama sorununun bölgenin mali durumunu tehdit ettiği belirtildi.

“Kürdistan Bölgesi ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefikidir.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yaptığı ve bu çıkarların korunması gerektiği kaydedildi.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı askıya alınmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, boru hatlarının Ekim 2023’ten bu yana petrol ihraç etmeye hazır olduğunu ancak ihracatın başlayamadığını belirterek, “Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok, ancak Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ihracat henüz başlayamadı.” demişti.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelindeki konuşmasında, Irak'ın Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv