APIKUR'dan ABD Kongresine: Petrol ihracatının yeniden başlaması için yardım edin

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Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR), Kürdistan Bölgesi petrolünün yeninden ihracatına başlanması konusunda destek sağlaması için ABD Kongresine çağrıda bulundu.

APIKUR, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Kongresine Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya ikna etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının askıya alınması ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe sağlamama sorununun bölgenin mali durumunu tehdit ettiği belirtildi.

“Kürdistan Bölgesi ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefikidir.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yaptığı ve bu çıkarların korunması gerektiği kaydedildi.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı askıya alınmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, boru hatlarının Ekim 2023’ten bu yana petrol ihraç etmeye hazır olduğunu ancak ihracatın başlayamadığını belirterek, “Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok, ancak Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ihracat henüz başlayamadı.” demişti.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelindeki konuşmasında, Irak'ın Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmeye hazır olduğunu bildirmişti.