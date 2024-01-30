Aydın Maruf kotaya ilişkin şikayetlerin reddedilmesi çağrısını yineledi

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Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Federal Mahkemeye kota sandalyelerine ilişkin şikayeti reddetmesi çağrısını yineleyerek, şikayetlerin karara bağlanmasındaki gecikmenin “şüphe yarattığını” belirtti.

Aydın Maruf, bugün düzenlediği basın toplantısında, Irak Federal Mahkemesine sunulan, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere ayrılan kota sandalyesine ilişkin şikayetlerin karara bağlanmasının sürekli ertelenmesine değindi.

Şikayetin karara bağlanmasının sürekli Federal Mahkeme tarafından geciktirildiğini bunun da endişe yarattığını belirten Bakan Maruf, konunun siyasallaştırıldığını vurguladı.

Aydın Maruf, Federal Mahkemenin bileşenlerin iradesi dışında karar vermesinin onların haklarına aykırı olduğunu, durumlarını olumsuz etkileyeceğini kaydederek, bileşenlerin iradeleri dışında verilen kararları tamamen reddedeceklerini dile getirdi.

Şu ana kadar Irak Federal Yüksek Mahkemesinin resmi olarak bileşenlerin bir temsilcisinin kotaya ilişkin oturuma katılması talebinde bulunmadığına işaret eden Aydın Maruf, “Bu yasa dışı.” değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Maruf, “Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin durumu çok iyi düzeyde, özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi bileşenlere ve onların haklarına büyük önem veriyor.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Parlamentosunun 5. dönem Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Grup Başkanı Ziad Cabar ve Süleymaniye İl Meclisindeki Rafideyin Fraksiyonu Üyesi Amanc Nacib Şamun, Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçim Yasası’ndaki bazı maddeler hakkında Irak Federal Mahkemesine şikayette bulunmuştu.

Söz konusu şikayette, Federal Mahkemeden, Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçim Yasası'nın (1992 tarihli 1 Sayılı Yasa) 1, 9,15, 22 ve 36. maddelerinin anayasaya aykırı ilan edilmesi talep ediliyor.

Değişiklik yapılması talep edilen maddeler, kota sandalyeleri ve seçim bölgeleri ile ilgili konuları da içeriyor.