İmran Han ve eşine yolsuzluktan 14 yıl hapis cezası
HABER MERKEZİ
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Pakistan'da mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'yi, 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlandıkları ve tutuklu yargılandıkları davada dün 10’ar yıl hapis cezası almıştı.
Han ve Bibi'yi 14 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesinde Han'ın 10 yıl siyasetten menedilmesine hükmetti.
Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) hükümeti döneminde İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.
Ne olmuştu?
İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Han hakkında, yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.
Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı. Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.