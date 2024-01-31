Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bütçe ve maaş konusuyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin katılımıyla 31 Ocak 2024 Çarşamba günü haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının başında Başbakan Barzani, liderliğindeki Kürdistan Bölgesi heyetinin 15-19 Ocak 2024 tarihinde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılımına ve toplantılarına değindi.

Başbakan Barzani, WEF'in dünyadaki en önemli zirvelerinden biri olduğunu, dolayısıyla Kürdistan Bölgesi'nin bu tür zirvelere katılımının çok önemli olduğunu, uluslararası düzeyde önemli konumunu gösterdiğini kaydetti.

Mesrur Barzani, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulmasına, Kürdistan Bölgesi'nde yatırım sürecinin geliştirilmesine, güçlü bir ekonomik altyapının oluşturulmasına ve daha fazla iş olanağı yaratılmasına yönelik bu yıl ilk kez Davos'ta (Kürdistan Evi) açılışını yaptıklarını söyledi.

Davos'ta üst düzey yetkililerle Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik, barış ve istikrarın korunması ile bölgeye yönelik saldırıların durdurulmasının önemini ele aldıklarını belirten Başbakan Barzani, özellikle sivillere yönelik saldırılara karşı uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ile dayanışmasını dile getirdiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu adına Kürdistan Bölgesi halkına yönelik saldırılarında yaşamını yitiren şehit Peşraw Dizayi'nin ailesine ve diğer şehit ailerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Toplantının ikinci bölümünde, Kürdistan Bölgesi'nin bütçesi, maaş, petrol ve üretim maliyetlerine ilişkin federal hükümetle yapılan müzakerelerdeki son gelişmeler ele alındı.

Müzakere heyeti üyeleri ile ilgili bakanlar, Kürdistan Bölgesi'nin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve federal bütçe yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin taslağını federal hükümete sunduklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında bütçesini ve maaşlarını gönderme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, Irak Maliye Bakanlığının, Irak Bakanlar Kurulunun son kararını en kısa sürede uygulaması, bütçe kanununda yapılacak değişiklikleri onaylaması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantının üçüncü bölümünde ise Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni tarafından sunulan, Kürdistan Bölgesi'ndeki şehir ve ilçelerin master planı projelerine ilişkin sözleşmelerin yeniden başlatılmasına ilişkin Şehircilik ve Turizm Bakanlığının teklifi ele alındı.