Kanada’da yabancılara konut satışı yasağı uzatıldı

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Kanada, vatandaşlarının ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 2 yil daha uzattı.

Kanada, vatandaşlarının ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattığını bildirdi.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağı 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak." dedi.

Geçtiğimiz ay Kanada’da konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerini iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.