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Asrın felaketinin birinci yılı

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Asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti (FOTO-AFP)
Asrın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti (FOTO-AFP)
türkiye Deprem Maraş Hatay 6 Şubat asrın felaketi

HABER MERKEZİ 

Türkiye, 6 Şubat 2023’te "asrın felaketi" olarak nitelenen Maraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Kürt illerinden Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Maraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Hatay'da sessiz yürüyüş (FOTO-İHA)

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Asrın felaketinin ardından ülkede 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde OHAL kararı alındı.

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Yıkıcı depremin merkez üssü olarak bilinen ve 12 bin 713 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş’ta, depremin yıldönümünde 132 bin kişi konteynerlerde yaşam sürüyor.

Evlerinden olan Maraşlılar için yapılması planlanan kalıcı konutlardan 9 bin 289’u depremin yıldönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay'da sessiz yürüyüş (FOTO-İHA)

Hatay'da sessiz yürüyüş

Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce konut zarar görmüştü.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunulup, Asi Nehrine karanfil bırakıldı.

Hatay'da sessiz yürüyüş (FOTO-İHA)

Hatay’ın yanı sıra Tokat, Antep, Zonguldak, Adana ve Çankırı’da da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler farklı şekillerde anıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için mezarlıkta Kuran-ı Kerim okutulup dualar edildi (FOTO-İHA)
Zonguldak'ta madenciler, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı (FOTO-İHA)
Zonguldak'ta madenciler, asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı (FOTO-İHA)

 

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