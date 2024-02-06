Başkan Barzani ile Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla yardımlar Türkiye ve Suriye'ye ulaştırıldı

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Maraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, depremin açtığı yaralar hala taze.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kürdistan Bölgesinden yola çıkan arama kurtarma ve sağlık ekibi, depremin yaşandığı bölgeye ulaşan ilk ekip oldu. Birçok canın kurtarılmasına ve birçok cansız bedenin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olan ekip, 15 gün boyunca deprem bölgesindeki çalışmalarını devam ettirdi.

Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibinin başında olan Tahsin Akreyi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, “Vatandaşların cansız bedenini enkazdan çıkaran ilk ekip olduk. İçişleri Bakanlığı ekibi olarak ekibimiz 25 kişiden, Sağlık Bakanlığı ekibi ise yaklaşık 70 kişiden oluşuyordu.” dedi.

Ekipte yer alan Serkewt Karaş ise deprem bölgesindeki çalışmalarını çok dikkatli gerçekleştirdiklerini söyleyerek, enkaz altında kalan baba ve kızını sağ kurtardıklarını vurgulayarak, şu anda ikisinin de hayatta olduğunu dile getirdi.

Ekipler, Başkan Mesud Barzani ile Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla deprem bölgesine gitmişti.

Kürdistan Bölgesi’nden yola çıkan ekip, söz konusu depremden etkilenen Suriye’ye de ulaşmıştı.