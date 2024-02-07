Reber Ahmed: Bakan Güler'le önemli bir görüşme gerçekleştirdik

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İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi’nin çatışmaların çözümü için bir arena olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Ahmed, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Ahmed, “Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ele aldık.” dedi.

Tehditlerin azaltılması ve sınırların yeniden istikrara kavuşturulması, Kürdistan Bölgesi'nin artık dış sorunların çözümü için kullanılmamasının çağrısında bulunduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi’nin çatışmaların çözümü için bir arena olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Güler, Başkan Reber Ahmed ile görüşmesinden önce, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.