Ahmet Türk'ten Başak Demirtaş açıklaması: Tutumu bence doğru

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk çözüm sürecinden Başka Demirtaş'ın adaylığına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, KRT'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

"Yeniden bir çözüm süreci başlayacak mı?" sorusuna yanıt veren Türk, "Kolay değil, ama çözüm için adım atılabilir. Bütün mücadelemiz bir çözümün ortaya çıkması içindir." ifadesini kullandı.

Kayyım konusunda Başkanı Türk, "Bizim üzerinde durduğumuz halk iradesinin ortaya çıkmasıdır. İki dönemdir halk iradesi yok sayıldı. Bizim mücadelemiz bir demokrasi mücadelesidir. Türkiye'de adaletin, eşitliğin, barışın olduğu bir süreci yakalamaktır. Halka hizmet önemli ama bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesi için de mücadele ediyoruz. Kayyum atayabilirler ama bizim için önemli olan halkımızın buna rızasının olmadığını ortaya koymak. Elbette halkımıza hizmet etmek isteriz, yerel yönetimleri önemseriz. Bugün hukukun, adaletin olmadığı bir ülkede her şey olabilir." dedi.

Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunda bulunması ardından da adaylığını çekmesi konusunda Demirtaş'a hak verdiğini söyleyen Ahmet Türk, "Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı.” diye konuştu.

“Bizim mücadelemiz bir demokrasi mücadelesidir. Kürt halkının sindirilme politikasına karşı demokrasiyi kalıcı hale getirmek için mücadele ediyoruz.” diyen Türk, “Şu anda bir çözüm sürecinin başlayacağı konusunda da bir inanca sahip değilim. Kobane davası boş bir dava, bir kumpas davası. Kim ne derse desin sayın Öcalan'ın söylemlerinin Kürtler üzerinde bir etkisi var. Avukatlarıyla görüşeceği yeni bir sürecin başlamasının mesajını verecek bir süreci zorunlu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.