Politika

Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti

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HABER MERKEZİ 

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

Nisan 2023’te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

Tepkilerin artması üzerine Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmayarak, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

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