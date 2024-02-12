Gazeteci Kızmaz'ın kız kardeşi Rojvelat ölü bulundu

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Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın üç gün önce kayıp olduğunu bildirdiği 26 yaşındaki kız kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cesedi baraj gölünde bulundu.

9 Şubat Cuma günü Batman’da Petrol Mahallesi’ndeki evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamayan Rojvelat Kızmazın eşyalarını baraj gölünün kıyısında bulunmasının üzerine Gazeteci Mehmet Kızmaz, kardeşi için kayıp ihbarında bulundu.

Mehmet Kızmaz, kardeşi Rojvelat'ın, Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşı olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimin bulunması talebiyle gittiğimiz karakollarda suçlu muamelesi gördük. Benim kardeşim Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşıydı. Kardeşimin eşyalarını su kenarında bulduk. Onca çağrılarımıza rağmen sadece iki dalgıç görevlendirildi. Bu yaklaşım kardeşimin isminden dolayı mı? Hasankeyf tarihini yok eden baraj şimdi çocukları yutuyor."

Kızmaz, kardeşinin eşyalarını 16.30'da barajda bulup yetkililere bildirmelerine rağmen arama kurtarma ekibinin gecikmesine tepki gösterdi.

Arama ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni, bugün saat 11.00 sıralarında Ilısu Baraj gölünde bulundu.